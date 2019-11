Multimediavortrag in der Brelinger Mitte

Brelingen. Katrin Hollendung aus Köln liebt Bikepacking-Touren. Bikepacking ist neudeutsch und bezeichnet Radreisen mit stark reduziertem Gepäck. Die erfolgreiche Radsportlerin war zuletzt im Oman, Jordanien, Wales, Italien, Bolivien und in Kyrgyzstan unterwegs. Von ihrer dreiwöchigen Mountainbiketour berichtet sie am Sonnabend, 23. November, ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30) in der Brelinger Mitte mit unglaublich schönen Bildern, spannenden Geschichten und einer ansteckenden Lust auf Radfahren, Outdoor, fremde Welten und Menschen.

Karten für fünf Euro gibt es in den Wedemärker Buchhandlungen von Hirschheydt in Mellendorf sowie Bücher am Markt in Bissendorf und an der Abendkasse. Reservierungen werden unter info@brelinger-mitte.de und info@24h-brelinger-berg.de entgegengenommen.