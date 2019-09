Multivisionsshow im Mooriz

Resse. Hans Christian Andersen ist wohl einer der bekanntesten Märchenerzähler des 18. Jahrhunderts. Den größten Teil seines Lebens hat er in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen verbracht.

Berit und Werner Beinlich haben sich auf den Weg in die dänische Metropole gemacht, um nach Spuren zu suchen, die der Dichter dort hinterlassen hat. Was sie über das bewegte Leben Andersens in Kopenhagen in Erfahrung bringen konnten, haben sie zu einer munteren Multivionsschau verarbeitet, die das Leben des Märchenerzählers und seiner Wegbegleiter noch einmal aufleben lässt. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 25. September, um 20 Uhr im Mooriz in Resse. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Karten sind ab sofort im Mooriz während der Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr oder an der Abendkasse erhältlich.