Musicalaufführung in Bissendorf-Wietze

Bissendorf-Wietze. Die Schüler der Montessori Grundschule Wedemark laden herzlich zur Aufführung des Musicals „Alles Murxx auf Gaffa 4“ von Matthias Lück ein. Planeten lernen? Das ist nichts für Murxx und Trixx. Das Weltall hat doch wirklich andere Abenteuer zu bieten.

Aufführungstermine sind Freitag, 21. Juni, jeweils um 15 und 17 Uhr sowie Sonnabend, 22. Juni, jeweils um 10 und 12 Uhr. Die Aufführungen finden in der Mehrzweckhalle der Schule, Am Wietzestrand 29 in Bissendorf-Wietze statt. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon (0 51 30) 83 19. Die Aufführung ist kostenlos, die Schule freut sich über eine Spende.