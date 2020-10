Musik zur Nacht in St. Michaelis fällt aus

Die Veranstaltung wird in Form eines Konzertes zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt

Bissendorf. Musik zur Nacht – dazu hatte die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis für Freitag, 30. Oktober, eingeladen. Mit Blick auf die Einschränkung der Veranstaltung durch die notwendigen Corona-Maßnahmen haben die Verantwortlichen der Kirchengemeinde in einer extra dafür einberufenen Sitzung am Montagabend schweren Herzens eine Absage beschlossen.„Das ganze Flair geht durch die Corona-Bedingungen verloren“, sind sich Katrin Möhlecke und die anderen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher einig. Neben der Musik und den Texten hätte an diesem Abend die Begegnung im Vordergrund stehen sollen. Mit einem Weinglas am Feuer vor der Kirche zu stehen ist in der aktuellen Situation nicht angemessen. Klar ist für alle Beteiligten, dass zum Schutz der Gemeinschaft auch liebgewonnene Gewohnheiten für eine Zeit aufgegeben werden müssen.Gottesdienste und Andachten finden auf Grundlage des Hygienekonzeptes auch weiterhin statt. Hier haben die Ehrenamtlichen in den vergangenen Wochen gute Erfahrungen gesammelt und mit den Erfahrungen der letzten Wochen die Abstände und die Verteilung der Sitzplätze in der Kirche optimiert.Die liebevoll ausgewählte Musik soll in Form eines Konzertes zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden – dann aber mit der Möglichkeit, sich vorher anzumelden. Weitere Informationen folgen.