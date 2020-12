Musikalische Einstimmung

Brelingen. Am Wochenende des vierten Advent gibt es drei Angebote, sich mit besinnlicher wie festlicher Musik auf Weihnachten einzustimmen. Am Freitag, 18. Dezember, um 19 Uhr gestaltet ein Vokalensemble aus Choristen des Chores St. Martini einen Evensong in Anlehnung an eine traditionelle, wöchentliche Veranstaltung in vielen anglikanischen Kirchen Großbritanniens. Das Abendgebet, das einer festen Liturgie folgt, kann im Choral Evensong einen konzertanten Charakter annehmen. Am Sonntag, 20. Dezember, um 10 Uhr findet ein musikalischer Gottesdienst und um 17 Uhr eine Andacht mit weihnachtlicher Chor- und Orgelmusik statt. Den derzeitigen Möglichkeiten entsprechend singen jedesmal verschiedene kleine Vokalensembles aus Mitgliedern des Chores St. Martini. Die Orgel spielt Jörg Eikemeier. Die Leitung hat Sabine Kleinau-Michaelis.