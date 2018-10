Musikalischer Abend

Mandelsloh. Der Posaunen- und der Flötenchor Mandelsloh gestalten einen musikalischen Abend. Das Konzert findet zu Gunsten der Glockensanierung am Sonnabend, 27. Oktober, um 20 Uhr in der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh statt. Die Chöre haben ein breitgefächertes Repertoire zusammengestellt und eingeübt. Bekanntlich müssen die historischen Glocken der Kirche saniert werden. Ein großer Teil der Kosten der Restaurierung muss von der Kirchengemeinde getragen werden. Die Chöre wollen mit diesem Konzert das Vorhaben unterstützen. Deshalb wird am Ausgang um eine Spende für das Glockenprojekt gebeten.