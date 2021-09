Musikalischer Frühschoppen mit dem Leinetal-Orchester

Abbensen. Am Sonntag, 3. Oktober, findet in Abbensen vor dem Dorfgemeinschaftshaus ein „musikalischer Frühschoppen“ mit dem Leinetal-Orchester unter Leitung von Olaf Metterhausen statt. Ab 11 Uhr ist ein bunter Strauß schöner Melodien des beliebten Orchesters in Abbensen zu hören. Für Getränke und Bratwurst sorgt bei dieser Veranstaltung der Dorfverschönerungsverein Abbensen. Alle Beteiligten hoffen auf herrliches Herbstwetter aber eine witterungsbedingte, kurzfristige Absage kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden. Beim Konzert gilt die 2-G-Regel, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt zum Veranstaltungsgelände.