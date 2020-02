Musikalischer Gottesdienst mit Posaunenchor und Jugendchören in St. Martini Brelingen

Brelingen. Aus Anlass des Tages der Posaunenchöre, einer überregionalen jährlichen Aktion des Posaunenwerks Hannover, wird der 10-Uhr-Gottesdienst in der Brelinger Kirche am Sonntag, 1. März, vom Posaunenchor St. Martini musikalisch gestaltet. Eingebunden sind die Jugendchöre an St. Martini, die zusammen mit dem Posaunenchor musizieren werden. Der Brelinger Bläsergottesdienst ist vom überregionalen Termin, 22. März, wegen der dann stattfindenden Aufführung der Johannespassion in St. Martini abgerückt und gestaltet den Gottesdienst schon drei Wochen früher. „Wer sich an variantenreicher, klangkräftiger Blechblasmusik und jungen Stimmen erfreuen möchte, ist herzlich in die Brelinger Kirche eingeladen."