Musizierstunde

Mellendorf. Am Donnerstag, 14. Februar, findet eine öffentliche Musizierstunde der Musikschule Wedemark in der katholischen Kirche in Mellendorf statt. Das Programm wird von Musikschülern mit Trompete, Gitarre, Marimbaphon, Klavier und dem Gesang vorgetragen. Dazu wird herzlich eingeladen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.