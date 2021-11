NABU gibt Kalender heraus

Wedemark. Ab sofort ist der Jahresbegleiter 2022 verfügbar. Für nur 9,90 Euro kann der abwechslungsreiche A3-Wandkalender in der Buchhandlung von Hirschheydt (Mellendorf), im Biohof Rotermund Hemme (Brelingen), bei Bücher am Markt (Bissendorf), Gartencenter Klipphahn (Bissendorf), bei Der kleine Naturkostladen (Mellendorf) und im MOORiZ (Resse) erworben werden. Insgesamt 14 beeindruckende Bilder von Tieren, Pflanzen und Landschaften in und aus der Wedemark bereiten durch das neue Jahr hindurch Freude. Die Gestaltung erfolgte in ehrenamtlicher Arbeit und der klimaneutrale Druck konnte wieder mit dem Umweltdruckhaus Hannover realisiert werden. „Wie in den vorherigen Jahren auch, besteht das Papier für den Kalender zu 100% aus Altpapier, welches FSC zertifiziert und sowohl mit dem Blauen Engel als auch mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet ist“, bestätigt Dr. Alrik Thiem, Vorsitzender des NABU Wedemark. Ob als Weihnachtsgeschenk oder für den Eigenbedarf: Die Auflage ist begrenzt.