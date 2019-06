NABU ist dabei

Vielfältiges Angebot auf dem WedeMarkt

Mellendorf. Das Motto des NABU Wedemark auf dem WedeMarkt am 30. Juni lautet: „Meine Leidenschaft treibt Blüten - Lebendig, Vielfältig, Schön:" Im Rahmen der Kampagne „Gönn dir Garten" bietet der NABU Wedemark auf dem diesjährigen Wedemarkt ein vielfältiges Angebot an Praxistipps und Informationen für naturnahes Gärtnern an. Verschiedene Nisthilfen werden vorgestellt und sind im Angebot. Ein Naturgarten macht oft weniger Arbeit und bringt gute Erträge – Falter, Wildbienen und andere Insekten sind ausgezeichnete Bestäuber und machen eine reiche Ernte erst möglich. Staudenpakete sind erhältlich, um den Insekten vom Frühjahr bis zum Herbst ein Blühangebot mit Nahrung anzubieten. Heimische Wildkräuter sind in der „wilden Ecke" zu entdecken.