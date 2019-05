NABU lädt ein

Vogelkundliche Wanderung zum Bissendorfer Moor

Wiechendorf. Eine Vogelkundliche Wanderung zum Bissendorfer Moor findet am Sonntag, 26. Mai, von 10 bis 13 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am östlichen Ortsausgang von Wiechendorf am Wald. Dauer der Wanderung – drei Stunden.Vögel singen fast nur zur Brutzeit. Daher hört man Vogelgesang vor allem ab dem Spätwinter bis Ende Juli. Von Ende April bis Anfang Juni kann man besonders viele Arten gleichzeitig hören. Meist singen nur die Männchen, um ihre Reviere abzustecken und Weibchen anzulocken. Fast alle Vogelarten singen früh am Morgen am intensivsten. Dabei hat jede Vogelart einen anderen Zeitpunkt für den morgendlichen Gesangsbeginn, der durch die zunehmende Tageshelligkeit vorgegeben wird. Jeden Morgen setzen die einzelnen Arten daher in der gleichen Reihenfolge in das morgendliche Vogelkonzert ein. Wer früh aufsteht, kann dies beim Erkennen und Lernen der Vogelstimmen ausnutzen. Wer erst später ins Konzert hineinhört, ist vermutlich erst einmal überwältigt von der Vielzahl der Stimmen im Vogelchor.