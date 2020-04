NABU sagt Termine ab

Wedemark. Der NABU-Wedemark sagt auf Grund der Corona-Pandemie folgende Termine ab: die Hofbesichtigung bei Familie Backhaus in Plumhof am 25. April, die Führung über den Moorerlebnispfad in Resse am 10. Mai, die Veranstaltung „Wildkräuter genießen" in Winterfeldts Naturgarten am 17. Mai und die vogelkundliche Wanderung am 24. Mai.