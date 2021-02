NABU verschiebt Versammlung

Wedemark. Die für den 10. März im Bürgerhaus Bissendorf geplante jährliche Mitgliederversammlung des NABU muss aufgrund der pandemiebedingten Risiken abgesagt und auf einen Zeitpunkt verschoben werden, an dem die Mitglieder persönlich, gegebenenfalls auch draußen, teilnehmen können. Sollte das in diesem Jahr nicht möglich sein, wird auch eine virtuelle Versammlung in Form eines Video-Meetings geprüft. Die Mitglieder werden rechtzeitig über einen neuen Termin informiert. Interessierte Bürger erhalten mit dem Rundbrief 2021 einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des NABU in der Weemark. Bei Bedarf kann der Rundbrief telefonisch unter ( 0 51 30) 4 08 07 angefordert werden.