NABU-Wedemark-Kalender ab sofort erhältlich

Neue Naturbilder aus der Wedemark sind zu sehen

Wedemark. Nachdem der NABU-Wedemark-Kalender-2019 auf großen Zuspruch gestoßen ist und schnell ausverkauft war, kann ab sofort der Jahresbegleiter 2020 erworben werden. Für nur 9,90 Euro gibt es den abwechslungsreichen A3-Wandkalender in der Buchhandlung von Hirschheydt (Mellendorf), im Biohof Rotermund Hemme (Brelingen) und Bücher am Markt (Bissendorf) zu erwerben. Insgesamt 14 beeindruckende Bilder von Tieren, Pflanzen und Landschaft in und aus der Wedemark bereiten durch das neue Jahr hindurch Freude. Die Gestaltung erfolgte in ehrenamtlicher Arbeit und der klimaneutrale Druck konnte wieder mit dem Umweltdruckhaus Hannover realisiert werden. „100 Prozent Altpapier, welches FSC zertifiziert und sowohl mit dem Blauen Engel, als auch mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet ist, wurde für den Kalenderdruck verwendet“, berichtet Jörg Winterfeldt, Vorstand des NABU Wedemark. „Wir freuen uns sehr, dass dies wieder so gut geklappt hat und wichtige Umweltaspekte bei der Produktion berücksichtigt werden konnten.“ Ob als Weihnachtsgeschenk oder für den Eigenbedarf: Die Auflage wurde zwar erhöht, ist jedoch limitiert, schnell sein lohnt sich also.