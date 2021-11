Nachmittag für Senioren

Gailhof. Die Senioren um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gailhof

zum regen Austausch und Kaffeetrinken. Gleichzeitig weisen die Verantwortlichen auf den Adventskaffee am Mittwoch, 8. Dezember, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus hin. Coronabedingt kann diese Veranstaltung nicht in gewohnter Weise stattfinden, aber der Verein ist um eine gemütliche Feier bemüht. Die Teilnahme

ist unter Einhaltung der 2G-Regel (Nachweis ) möglich und es wird um Anmeldung gebeten. Diese kann bereits beim Treffen am 10. November erfolgen , oder später unter (05131) 26 92. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.