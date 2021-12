Nachverkauf in Helstorf

Helstorf. Viele Menschen besuchten die Ausstellung von weihnachtlichen Dekorationsartikeln im Rahmen des Adventsflohmarktes in Helstorf. Dank zahlreicher, hochwertiger Spenden konnten im Gemeindehaus drei gemütliche Räume eingerichtet werden. Aufgrund zahlreicher Anfragen wird nun ein Nachverkauf angeboten: Sonntag, 12. Dezember, von 14.30 bis 18 Uhr, Gemeindehaus in Helstorf, Brückenstraße 13. Der gesamte Verkaufserlös des Adventsflohmarktes kommt dem Projekt „Krankenhaus in Aira“ (Äthiopien) zugute. Es gelten die 2-G-Regeln.