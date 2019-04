Nächste Runde startet

Stadtradel-Wettbewerb vom 19. Mai bis 8. Juni

Wedemark. Vom 19. Mai bis 8. Juni: Sport treiben, Klima schützen und Preise erradeln.„Stadtradeln ist eine ganz besondere Initiative. Sie verbindet die Freude am Radfahren, mit der Identifikation für die eigene Ortschaft sowie dem Werben für CO2-ärmeren Verkehr“, so Bürgermeister Helge Zychlinski über das 11. Stadtradeln. Vom 19. Mai bis 8. Juni ist es wieder soweit, Wedemärker können im Team oder einzeln Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Diese werden online gesammelt. Neben der Freude am Fahren und dem CO2-armen Verkehr können auch praktische Fahrradutensilien gewonnen werden. Die Initiative gibt es bereits seit 2008. Mit dem freundschaftlichen Wettstreit zwischen den Städten und Kommunen geht es neben dem Spaß beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2- Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.Wie funktioniert das Stadtradeln?Das Stadtradeln findet an 21 aufeinanderfolgenden Tagen statt und zwar vom 19. Mai bis 8. Juni. Jeder Kilometer, der innerhalb dieses Zeitraums beruflich oder privat mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann gezählt werden. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.Wie werden die geradelten Kilometer erfasst?Die geradelten Kilometer können die Teilnehmer frei schätzen oder erfassen und dann online eintragen. Alternativ machen dies auch der Teamkoordinator oder der ADFC für die Teilnehmer.Wer kann ein Team Gründen?Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen beziehungsweise einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Das geht einfach in vier Schritten unter folgendem Link: https://www.stadtradeln.de/registrieren. Die Gemeinde Wedemark selbst bietet ein „offenes Team“ an, in dem jeder willkommen ist. Dieses finden Interessierte bei der Registrierung unter Punkt zwei. Ideen für neue Teams gibt es viele, oft schließen sich Schüler zu Klassenteams zusammen und fahren gemeinsam zur Schule, auch Arbeitskollegen oder Vereinsfreundschaften bilden häufig Teams.Wer kann mir bei der Anmeldung helfen?Bei Fragen zum, oder Herausforderungen beim Anmeldeverfahren hilft gerne der ADFC Wedemark weiter, den Interessierte unter der E-Mailadresse des Sprechers Wolfgang Leichter erreichen: W.leichter@adfc-hannover.de. Beim ADFC können Teilnehmer sich zudem auch ganz analog anmelden. Am Freitag, 3. Mai, von 9 bis 13 Uhr informieren der Projektpartner Soulstyle und der ADFC Wedemark zudem persönlich bei einem Infostand vor dem Famila Center in Mellendorf. Für alle, welche die Regeln der Teilnahme am Stadtradeln noch einmal nachlesen wollen: https://www.stadtradeln.de/spielregeln-im-detail.