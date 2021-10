Nächster Halt Pfarrscheune

Diakonie on tour ist Montag in Elze

Elze. „Wir sind für Sie da!“ – diese Worte sind für die Mitarbeitenden der Diakonie Hannover-Land mehr als nur ein Slogan. „Ein wichtiger Teil ist das Gespräch mit den Menschen vor Ort – denn nur so können wir auch Angebote schaffen, die Bedarfe vor Ort abdecken“, erläutert Lisa-Marie Ochsmann, Kirchenkreissozialarbeiterin. Zusammen mit Jessica Kind und Lisa Hartkopf ist sie im Oktober immer montags unterwegs. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr können am 11. Oktober in der Pfarrscheune Elze-Bennemühlen Besucher:innen vorbeikommen und die Angebote der Diakonie kennenlernen. Weitere Informationen und eine Übersicht erhalten Sie über www.dv-hl.de oder dw.langenhagen-burgwedel@evlka.de . „Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen“, schließen Kind und Ochsmann.