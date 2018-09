Noch freie Plätze bei VHS-Kurs

Bissendorf. In dem Kurs „Nähen, was Spaß macht“ haben Teilnehmer endlich Gelegenheit, die Nähprojekte anzugehen, die sie schon lange verwirklichen wollen. In ruhiger und angenehmer Atmosphäre, im Austausch mit Gleichgesinnten und mit der Hilfestellung einer kompetenten Damenschneiderin und Modedesignerin werden den Teilnehmern auch schwierigere Werkstücke gelingen. Für diejenigen, die noch keine Näherfahrung haben, gibt es vorweg eine kurze Einführung in das Arbeiten mit der Nähmaschine. Bitte Nähmaschine, Verlängerungskabel, Schere, Nähgarn, Stoff und einfache Schnittmuster mitbringen.Der Kurs findet am Sonnabend, 22., und Sonnabend, 29. September, jeweils 12 bis 15 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle Wedemark, Am Mühlenberg 15 statt. Die Kursgebühr beträgt 42 Euro (Kursnummer: W831946).