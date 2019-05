NAJU-Aktionstag

Wedemark. Am Freitag, 17. Mai, findet wieder von 16 bis 18 Uhr der Aktionstag des NAJU statt. Thema wird sein: Beweidung mit Schafen zur Landschaftspflege. Was ist der Unterschied zwischen Wiesen und Weiden? Die Teilnehmer besuchen eine kleine Herde weißer gehörnter Heidschnucken mit ihren verspielten Lämmchen. Der Halter dieser vom Aussterben bedrohten Schafrasse wird Interessantes aus der Praxis berichten. NAJU-Special for Teens: Welchen Einfluss haben verschiedene Weidetiere auf den Lebensraum Grünland? Wie sieht es in Abhängigkeit von der Nutzung mit der Eignung für verschiedene Tierarten aus? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Naturschutz?

Ausrüstung: alte Straßenschuhe, eventuell Gummistiefel. Der Treffpunkt wird noch per Mail mitgeteilt, da die Weidefläche noch nicht feststeht.

Die Teilnahme ist – soweit nicht anders angeben – für Mitglieder im NABU kostenfrei. Für Nichtmitglieder wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von drei Euro pro Veranstaltung erhoben. Interessierte „Neue“ sind herzlich willkommen und dürfen gerne unverbindlich zum Schnuppern dazukommen. Anmeldung unter jugendarbeit@nabu-wedemark.de.