Frühblüher pflanzen mit dem VNV Bissendorf

Bissendorf. Der Verschönerungsverein braucht tatkräftige Unterstützer beim Pflanzen der Frühblüher. Damit im kommenden Frühjahr die Scherenbosteler Straße wieder ansprechend aussieht, wird der VNV Bissendorf am Randstreifen Narzissen, Krokusse und Scilla in die Erde bringen. Dazu sucht er Helfer, die Freude haben, diese Arbeit zu unterstützen. Die Aktion findet am 12. Oktober statt. Treffen ist um 10 Uhr an der Bushaltestelle „Scherenbosteler Straße“ westlich der Bahn. Wenn möglich bringen die Helfer bitte einen Spaten und/oder eine Handschaufel mit.