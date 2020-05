Navi gestohlen

Bissendorf. Bislang unbekannter Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.30 Uhr und Montag, 8.45 Uhr, aus einem an der Flassworth in Bissendorf abgestellten BMW X3 das fest installierte Navigations-/Multifunktionsgerät. Da keinerlei Aufbruchspuren an dem Fahrzeug feststellbar waren, können keine Angaben zum modus operandi gemacht werden.

Da das betroffene Fahrzeug allerdings über ein sogenanntes „Keyless Go“- System verfügte, ist nicht auszuschließen, dass der oder die Täter elektronisch auf den Transponder eingewirkt haben, um den Pkw zu öffnen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Mellendorf nochmals darauf hin, dass Nutzer dieser Technik dafür Sorge tragen sollten, dass der Transponder nicht ungewollt per Funk mit dem Auto kommunizieren kann. Möglich ist dies zum Beispiel durch Aufbewahrung im Haushalt in einer Metallbox. Es wird um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70 gebeten.