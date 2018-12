Neil-Young-Konzert im Herzblut

Mellendorf. Der kanadische Singer und Songwriter Neil Young hat in seiner über 50-jährigen Musikerlaufbahn mehr als 500 Songs geschrieben und bis heute 78 LPs veröffentlicht. Durch seinen Nummer 1 Hit „Heart of Gold“ gelangte er zu Weltruhm. Crazy Horst, Sänger der Tribute Band Foggy Trip, wird am Sonnabend, 22. Dezember, in der Herzblut-Bar in der Industriestraße in Mellendorf (MTV), bekannte und weniger bekannte Stücke des Ausnahme Künstlers Neil Young, in einem Solo-Akustik-Tribute präsentieren. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es kreist der Hut.