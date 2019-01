Neu im Angebot

Freizeitgruppe 60+ im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Ab dem 1. Februar trifft sich die neue Freizeitgruppe 60+ der Freiwilligenagentur Wedemark jeden ersten Freitag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr zu einem Ideenfrühstück im Mehrgenerationenhaus Wedemark, Gilborn 6. Bei einem geselligem Frühstück soll gemeinsam die Freizeit in Form von Tagesausflügen, Theater, Kino, Wanderungen, Sport und vielem mehr verplant werden. Die Freizeitgruppe 60+ wird vom ehrenamtlichen Engagementlotsen Uwe Henze begleitet. Also, wer 60+ ist und gern zusammen mit anderen Menschen aus der Wedemark seine Freizeit gestalten möchte, der kann Ideen für gemeinsame Ausflüge und etwas für das Frühstück mitbringen und vorbeikommen. Kaffee, Tee und Brötchen werden gestellt, um den „leckeren“ Rest kümmern sich die Mitglieder der Freizeitgruppe jeden Monat selbst.Um besser planen zu können, wird um Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de gebeten.