Neue Dartsparte lädt zu Turnier ein

Jeden dritten Freitag im Monat ab 19 Uhr

Bissendorf. Die Dartsparte der Schützengesellschaft Bissendorf (bekannt als DC Wedemark) veranstaltet vom 21.August an jeweils an jedem dritten Freitag im Monat eine Freitagsturnierserie im Schützenhaus in Bissendorf Am Mühlenberg. Interessenten können sich über Email (dcwedemark@freenet.de) oder social media anmelden.Ausgetragen werden: Steeldart, Gruppen mit single ko oder doppel ko, je nach Teilnehmerzahl. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer begrenzt. Das Startgeld beträgt fünf Euro die Ausschüttung erfolgt zu 100 Prozent. Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 UhrBeim Betreten sind die Hygienekonzept einzuhalten, diese sind im Eingangsbereich ausgehängt, mit der Anmeldung wird das Hygienekonzept akzeptiert. Kein Mundschutz bedeutet Ausschluss vom Turnier. Die Schützen der Bissendorfer SG starten am 31.August mit dem Training.