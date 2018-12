Neue Eltern-Kind-Spielgruppe im Familienzentrum

Mellendorf. Spielgruppen bieten den Kindern die Möglichkeit, schon vor der Krippe oder der Kita in Begleitung eines Erwachsenen einmal wöchentlich für zwei Stunden erste Spielkameraden kennenzulernen, gemeinsam zu spielen und singen, kleine Geschichten zu hören und erste Bastelmaterialien zu erforschen. Die neue Gruppe im Familienzentrum emilie trifft sich mit Christina Börstling immer freitags, erstmalig am 11. Januar 2019 von 9 bis 11 Uhr im Sonnenzimmer des evangelischen Pfarrhauses, Wedemarkstraße 28 in Mellendorf.

Bei Fragen oder Interesse an einem Spielgruppenplatz melden Interessierte sich im Familienzentrum bei Anke Cohrs unter info@emilie-wedemark.de oder telefonisch (0 51 30) 6 09 08 41.