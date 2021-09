Neue Eltern-Kind-Spielgruppe in Elze

Elze. Das evangelische Familienzentrum Emilie in der Wedemark bietet eine neue Eltern-Kind-Spielgruppe in Elze an. Eltern-Kind-Spielgruppen bieten eine Brücke zwischen den Delfi-Kursen und der Krippe/Kita. Die sieben bis neun Kinder können in Begleitung eines Erwachsenen einmal wöchentlich für zwei Stunden erste Spielkameraden kennen lernen, gemeinsam spielen und singen, kleine Geschichten hören oder erste Bastelmaterialien erforschen. Gleichzeitig wird durch diese kleinen Angebote die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt und vertieft. Im Austausch mit anderen Müttern und Vätern können aktuelle Themen besprochen werden. Nicht selten entstehen neue Freundschaften in diesen Gruppen.

Das Familienzentrum bietet ab September/Oktober mit ihrer langjährigen Spielgruppenleitung Christina Börstling auch in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen einen Kurs an. Die Gruppe trifft sich in der Wasserwerkstraße 42 donnerstags von 9 bis 11 Uhr. Bei Interesse bitte direkt bei Christina Börstling Christina@Boerstling.de oder im Familienzentrum unter Telefon (0 51 30) 6 09 08 41 melden.