Neue Gewinnnummern

Tolle Preise im Lions-Club-Adventskalender

Wedemark. Auch in diesem Jahr gibt es wieder tolle Preise im Lions-Club-Adventskalender. Hier die nächsten Gewinnnummern: 5. Dezember - Nummern 491, 713, 367, 93, 611 je ein Gutschein für einen 6er-Träger plus Glas von der Burgwedler Brauerei im Wert von 15 Euro; Nummern 778, 1432, 1679 je einen Einkaufsgutschein vom Frischemarkt Pagel im Wert von 25 Euro; Nummern 770, 1645, 1740, 425, 872 je ein Verzehrgutschein bei Francesko Sportgaststätte Fuhrberg im Wert von 20 Euro; 6. Dezember - Nummern 427, 270, 731, 1072, 783, 248, 952, 1385, 847, 1849, 712, 12, 1112, 1321, 619, 1726, 924, 567, 1724, 822 je eine Papiertasche "Ala Grünewald" im Wert von sieben Euro, abzuholen im Ristorante Pinocchio Bella Vista; Nummern 103, 51, 1137 je zwei Karten für die Veranstaltung "Sylter Nächte" oder "Die weiße Nacht" von "The Schönauer, Lifestyle, Luxus & Medienveranstaltungen" im Wert von 59 Euro; 7. Dezember - Nummern 120, 1194 je einen Einkaufsgutschein bei Bücher am Markt im Wert von 20 Euro; 1168, 315 je ein Einkaufsgutschein vom Schuhhaus Barke im Wert von 20 Euro; Nummern 46, 319, 1106, 1797, 616, 1662, 1464, 41, 1225, 733, 1118,245 je ein Einkaufsgutschein für die Erlebnisgärtnerei Borgas im Wert von zehn Euro; 8. Dezember - Nummern 173, 1390 je ein Gutschein für eine Klavierstimmung bei "Kobbe Klavier Service" im Wert von 85 Euro; 701, 249, 1082, 1517, 1229, 38, 263, 598 je ein Einkaufsgutschein bei "Giesecke cosmetic" im Wert von 25 Euro; 9. Dezember - Nummern 720, 414 je ein Einkaufsgutschein von "Sicht:art Optik" im Wert von 30 Euro; Nummern 693, 1538 je ein Gutschein für den Erlebniszoo Hannover, gesponsert von der Sparkasse Hannover; Nummern 1047, 705, 658, 1314, 1698 je ein Einkaufsgutschein bei "Belle Vie" im Wert von 20 Euro; 10. Dezember - Nummer 577 ein Gutschein für einen individuellen Gehörschutz von Siebold Hörakustik im Wert von 150 Euro; Nummern 599, 1405, 497 je ein Reisegutschein von Atlantis Reisen im Wert von 100 Euro; 11. Dezember - Nummern 1536, 1786 je ein Einkaufsgutschein bei "Petit Beauty" im Wert von 30 Euro; Nummer 1207 eine Eselswanderung über den Brelinger Berg vom Institut für soziales Lernen mit Tieren; Nummern 452, 1078, 1198, 762, 1355 je einen Massagegutschein bei "Physiotherapie Wedemark - Stefan Berg" im Wert von 20 Euro.