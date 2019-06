Neue Konzertreihe bei imago

Bissendorf. Noch vor den Sommerferien nimmt imago eine neue Konzertreihe mit dem Titel „Konzert am Wochenende um 5 nach 6“ in das Programm auf. Der imago-Ausstellungsraum wird zur Bühne für Amateurbands und Einzelinterpreten aus der Region Hannover und Umgebung.

Zwei Konzerttermine stehen bereits fest. Am Sonntag, 30. Juni, wird die „Swingende Akkordeonband“ unter ihrem diesjährigen Motto „Von Wind und Wellen" Musikstücke vortragen wie „Capri Fischer“, „Biscaya“ oder „Träumen von der Südsee“, die von ihrem Bandleader, Rüdiger Johr, rhythmisch und swingmäßig aufgepeppt sind. Lasse Worbs wird am Sonnabend, 13. Juli, den Abend mit Musik bereichern. Er singt deutsch- und englischsprachige Lieder und begleitet sich dazu auf der Gitarre. Auch werden mehrere Eigenkompositionen zu hören sein. Außerdem wird sich Lasse, während er spielt, mehrmals aufnehmen, sodass der Eindruck entsteht, dass drei Gitarristen und ein Percussionist spielen würden. Die Technik macht es möglich. Er spielt unter anderem Musikstücke von Johnny Cash, Chuck Berry und AnnenMayKantereit. Der Eintritt ist frei. Der Kunstverein freut sich über Spenden.