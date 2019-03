Neue Kurse

Yoga in der Schwangerschaft

Wedemark. Egal ob man jetzt mit Yoga starten will oder es regelmäßig praktiziert: Yoga für Schwangere ist der optimale Mix aus Bewegung und Entspannung. Ein neuer Kurs (sieben Termine á 75 Minuten) startet weider ab 21. Mai von 19 bis 20.15 Uhr. Yoga hilft dabei, sich auf die körperlichen Veränderungen und die neuen Gefühle achtsam einzustellen und das Kind liebevoll zu erspüren. Die Teilnehmer werden sich auf das Verbinden von Atmung und Bewegung konzentrieren, mit leichten Übungen Rücken- und Beckenbodenmuskulatur sanft kräftigen, Bänder und Sehnen, die in dieser Zeit und während der Geburt stark beansprucht werden, dehnen und unterschiedliche Entspannungstechniken kennenlernen. Für Yoganeulinge empfiehlt es sich, ab der zwölften Schwangerschaftswoche mit Schwangerschaftsyoga zu beginnen. Es gibt Kurse für Yogaanfänger, fortgeschrittene Yogis und Yoginis, Schwangere und auch für Kids. Das aktuelle Kursprogramm ist unter www.mayoga.online zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte auch direkt an Heike May, Telefon (01 73) 6 01 88 00 wenden. Anmeldungen unter mayogakurs@gmail.com.