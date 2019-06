Neue Männergruppe in der Wedemark

Mellendorf. Die neu gegründete Männergruppe lädt interessierte Männer ein, die sich trauen, ihre Alltagsrüstung für zwei bis drei Stunden abzulegen, um sich ihren Problemen, Sorgen und Gefühlen zu stellen und diese mit anderen Männern zu teilen. Das erste Treffen am 20. August im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6 beginnt um 19 Uhr.

Die Männer treffen sich jeden ersten und dritten Dienstag im Monat, um basierend auf wertungsfreier Kommunikation vertrauensvoll ins Gespräch zu kommen. Die regelmäßigen Treffen sollen Kontinuität und Beständigkeit als Gegenpol zum stressgeplagten Alltag schaffen. Zu den Themen sollen Fragen wie „Wie sehe ich mich in meiner Rolle als Vater?“ oder „Welche Ziele und Träume habe ich für mein Leben?“ gehören. Weitere Informationen gibt es bei KIBIS unter der Telefonnummer (05 11) 66 65 67.