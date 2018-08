Neue Programm lohnt sich

Besonderes Ereignis beim Café Mittendrin

Brelingen. Es ist schon wieder so weit – es gibt ein neues Programm in der Brelinger Mitte. Die wöchentlichen Angebote sind ja schon sehr bekannt, da wäre zu erwähnen, dass das Café Mittendrin am Dienstag erst ab dem 28. August stattfindet, dann aber gleich mit einem besonderen Ereignis – Bastian Brachthäuser wird ab dem 28. August regelmäßig alle vier Wochen im Café Mittendrin einen Liedertag ab 16 Uhr anleiten. Es geht um Kinderlieder, die er gerne mit den Eltern und den Kindern so einfach zum Spaß singen möchte. Er bringt Rhythmusinstrumente mit, sodass auch ordentlich mitgemacht werden kann.Die zweite Veranstaltung wird in diesem Halbjahr die Jamsession sein. Wieder jeden ersten Montag im Monat und ab jetzt wird die Männerkochgruppe leckere Köstlichkeiten aus der Mittenküche präsentieren. Man darf gespannt sein auf die vielfältigen Genüsse.