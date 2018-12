Neue Rathaus-Öffnungszeiten ab Januar

Neue Rathaus-Öffnungszeiten ab Januar

Mellendorf. „Wir bieten unsere Dienstleistungen künftig früher an und berücksichtigen die Kundenströme in unserem Haus“, kündigt Bürgermeister Helge Zychlinski die neuen Öffnungszeiten des Rathauses an. Ab Januar stehen die Mitarbeiter nach einem veränderten Schema zur Verfügung.

Donnerstags wird das Rathaus für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Anliegen werden dann nur nach Terminvereinbarung bearbeitet. „So können wir die Wünsche unserer Kunden ohne Zeitdruck ausführlich mit ihnen bearbeiten, ohne, dass auf dem Flur die nächsten Menschen warten“, verspricht Helge Zychlinski. Das Bürgerbüro wird im kommenden Jahr ebenfalls wieder Öffnungszeiten am ersten und dritten Sonnabend im Monat anbieten können. Montags und dienstags hat das Rathaus von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Mittwochs stehen die Mitarbeiter von 13 bis 18 Uhr zur Verfügung, freitags von 8 bis 12 Uhr.