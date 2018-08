Neue Sprechstunden im MGH

Senioren- und Behindertenbeirat sind für Besucher da

Mellendorf. Die nächste gemeinsame Sprechstunde des Senioren- und Behindertenbeirats startet wieder am Dienstag, 21. August, von 15 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf (früher Bertold-Otto-Schule).Nach der Sommerpause werden die gemeinsamen Sprechstunden im Mehrgenerationenhaus fortgesetzt. In erster Linie wollen die Verantwortlichen mit den Besuchern ins Gespräch kommen, um von ihnen zu erfahren, was für sie im täglichen Leben wichtig und notwendig erscheint. Auch wenn wir nicht immer Lösungen parat sind, so hat das Sprechen und Zuhören für alle Beteiligten einen großen Wert. Es werden Ratschläge gegeben (keine Rechtsberatung), Erfahrungen an andere weitergegeben und die Verantwortlichen sind für Anregungen und Wünsche offen.Die darauffolgenden Termine sind ab jetzt immer an jedem dritten Dienstag im Monat und diese sind: 18. September, 16. Oktober, 20. November und 18. Dezember jeweils von 15 bis 17 Uhr.