Neue Veranstaltungsreihe im MGH

Wieder viel Programm in der nächsten Woche

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist wieder viel Programm im Mehrgenerationenhaus.Am Montag können Interessierte sich vom Kinder- und Jugendlotsen nach telefonischer Rücksprache beraten lassen. Der Dachverband der Selbsthilfegruppen „Kibis“ ist ebenfalls am Montag für Interessierte von 14 bis 16 Uhr da. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und die Strickgruppe „Yoga für die Hände“ trifft sich um 19 Uhr. Die Formularlotsen helfen beim Ausfüllen von Formularen am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Die offene Holzwerkstatt findet von 16 bis 18 Uhr statt und ab 19 Uhr die Beiratssitzung vom Behindertenbeirat. Donnerstag findet der beliebte Mittagstisch „Mit großem Hunger“ um 12.30 Uhr statt. Anmelden kann man sich bis Dienstag, 30. Oktober, per E-Mail an Freiwilligenagentur@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Direkt im Anschluss ab 14 Uhr treffen sich die WedeSenioren für angeregte Gespräche. Die offene Beratungsstunde für Schulanfänger beginnt um 14.30 Uhr und das Café Elternzeit öffnet um 15.30 Uhr seine Türen. Das Lerncafé ABC findet in der Zeit von 17 bis 19 Uhr statt und die Sprechstunde des Ambulanten Hospizdienstes beginnt um 17 Uhr. Die Selbsthilfegruppe Depressionen trifft sich von 18 bis 20 Uhr. Am Freitag findet wieder die Sprechstunde Pflegegrad ab 15 Uhr statt. Um 17.30 Uhr beginnt die neue Veranstaltungsreihe „Gemeinsam durch die Dunkelheit“ statt. Acht unterschiedliche Veranstaltungen für Jung und Alt und beginnen mit einem gemütlichen Beisammensein an der Feuertonne mit Stockbrot. Anmelden kann sich jeder unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder per E-Mail an Freiwilligenagentur@wedemark.de. Von 19 bis 22.30 Uhr findet der Männertreff statt.Die Fortbildung der Senioren Engel Wedemark beginnt am Sonnabend um 11 Uhr. Auch am Sonntag trifft sich das Regenbogencafé von 15 bis 17 Uhr. Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.