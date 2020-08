Neue Yogakurse in der Christophorus-Kirche

Bissendorf-Wietze. In der Christophorus-Kirche in Bissendorf-Wietze finden ab Donnerstag, 17. September, von 17 bis 18.30 Uhr und von 18.45 bis 20.15 Uhr Yoga-Präventionskurse statt. Diese Kurse sind durch die Zentrale Prüfstelle Prävention zertifiziert und eine anteilige Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen ist möglich.

Der Körper steht im Mittelpunkt des Übens, jedoch immer sehr verbunden mit der Atembeobachtung und der Atemführung sowie der Beobachtung des eigenen Tuns und seiner Wirkungen. Das achtsame Üben im Atemfluss wirkt auf vielfältige Weise und unterstützt ganzheitlich die Gesundheit und das Wohlbefinden. Anfänger, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Nähere Informationen und Anmeldung bei Karin Schurmann per E-Mail info@yoga-wedemark.de oder telefonisch unter (0 51 30) 37 17 50.