Neuer Ort – neues Konzept

Neues Repertoire des Akkordeon-Orchesters wird präsentiert

Bissendorf. Ein Jahreskonzert gibt es in jedem Jahr, aber das Akkordeon-Orchester Wedemark hat sein Konzept verändert und lädt alle Freunde der Akkordeonmusik recht herzlich ein. Unter der Leitung von Miroslav Grahovac wird das Orchester in diesem Jahr in der St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf am Sonntag, 19. Mai, ab 16 Uhr das neue Repertoire präsentieren. In gewohnt kurzweiliger Art wird das Orchester in diesem Jahr ausschließlich Musik anbieten – ohne Kaffee und Kuchen. Die seit einem Jahr voll integrierten jugendlichen Spieler werden auch als Trio zu hören sein. Wie gewohnt ist der Eintritt frei, Spenden werden jedoch gerne gesehen. Weitere Informationen unter www.akkordeonorchester-wedemark.de.