Neuer Rücken-Fit Kurs beim SV Großburgwedel

Das individuelle Übungsprogramm für den Rücken für Gäste und Mitglieder

Groburgwedel. Die Ski- und Fitness-Abteilung des SV Großburgwedel startet am Donnerstag, 22. August, um 19 Uhr einen neuen Rücken-Fitness-Kurs für Gäste und Mitglieder. Dieser mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnete Präventionskurs wird von den Krankenkassen bis zu 80 Prozent anteilig erstattet. Mit einfachen Übungen werden die Stärkung des Rückens und die Mobilisierung der Wirbelsäule trainiert. In den Trainingsstunden erlernen die Teilnehmer unter professioneller Anleitung die Übungen und erfahren wie man diese auch zuhause effizient durchführen kann. Der Einsatz funktioneller Dehn-, Mobilisations- und Kräftigungsübungen stellen die Schwerpunkte des Kurskonzeptes für einen starken Rücken dar.Der Rücken-Fit-Kurs findet in der kleinen Halle des Gymnasiums Großburgwedel statt. Der Kurs umfasst zehn Wochenstunden und kostet 60 Euro. Anmeldungen nimmt die Trainerin Rosi München unter Telefon (0 51 39) 9 52 73 30 oder per E-Mail anmeldung@ski-fitness.de entgegen. Gäste sind herzlich willkommen. Weitere Informationen zum Kursangebot und Veranstaltungen des SV Großburgwedel, Abteilung Ski und Fitness gibt es unter www.ski-fitness.de.