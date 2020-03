Neuer Termin für Johannespassion

Brelingen. Für die ausgefallene Aufführung der Johannespassion in der Brelinger Kirche hat sich schon ein Ersatztermin gefunden. Die Nachholaufführung soll am 21. November diesen Jahres um 20 Uhr stattfinden. Die Kammersymphonie Hannover und das Vokalensemble Voktett Hannover haben ihre Teilnahme für diese Termin zugesagt. Robert Bartneck, der für die Partie des Evangelisten vorgesehen war, kann derzeit keine Termine zusagen, da er dann an der Wiener Staatsoper eingebunden sein wird. Der Chor ist aber sicher, gegebenenfalls einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Alle Karten behalten für die Aufführung im November ihre Gültigkeit. Die Karten können aber auch jederzeit gegen Erstattung der Nettokosten (ohne Vorverkaufsgebühr) zurückgegeben werden. Dazu wird um die Mitteilung der Kontoverbindungen für die Rücküberweisung gebeten. Die Adresse für die Rücksendung der Karten ist: Ulrike Bruns-Grimsehl, Hauptstraße 5, 30900 Wedemark.