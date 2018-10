Neuer Termin für Ortsrat Resse

Resse. Der Resser Ortsrat wird seine nächste Sitzung nicht bereits im November, sondern erst am Montag, 10. Dezember, abhalten, da die Gemeindeverwaltung noch an einer Beratungsvorlage arbeitet, über die noch in diesem Jahr entschieden werden soll.

Die Sitzung am 10. Dezember beginnt um 19.30 Uhr im Moorinformationszentrum. Sie ist wie immer öffentlich, am Anfang steht eine Fragestunde für Einwohner. Die weitere Tagesordnung wird in Kürze bekannt gebeben.