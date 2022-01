Neuer vhs-Kurs

Mit Klang-Yoga entspannen

Wedemark. Pünktlich zum neuen Semesterstart hat die Volkshochschule (VHS) Hannover Land einen neuen Yoga-Kurs im Programmangebot. Beim „Klang Yoga“ erleben die Teilnehmenden durch den Einsatz verschiedener Gongs und Steelharps den Klang am eigenen Körper. Dadurch soll eine möglichst tiefe Entspannung erreicht werden. Individuell angepasste Yogaübungen helfen dabei, neue Kraft zu schöpfen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 9. Februar, und findet anschließend über einen Zeitraum von acht Wochen jeden Mittwochabend ab 18 Uhr in Elze, Poststraße 8, statt. Das Kursentgelt beträgt 92 EuroFür die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse nötig. Teilnehmende können sich unter Angabe der Kursnummer 221GY2004 online unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder telefonisch unter (0 50 32) 9 01 44-51 anmelden. Bitte bequeme Kleidung, warme Socken, ein kleines Kissen und etwas zu trinken mitbringen.Dieser Kurs findet nach heutigem Stand unter 2G+Bedingungen statt, das heißt es können nur geimpfte oder genesene Personen teilnehmen und jede Person, die noch keine Boosterimpfung erhalten hat, benötigt zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Test.Aktuelle Informationen sind stets auf der Website zu finden.