Neues Angebot

Englisch Conversation im MGH

Mellendorf. Unter dem Titel „Listen – Understand – Speak“ wendet sich der neue Kurs im Mehrgenerationenhaus an Fortgeschrittene, die die allbekannte Hemmschwelle des freien Sprechens in Englisch überwinden wollen. Verschiedene Aspekte mündlicher Kommunikation werden behandelt und mit dem Schwerpunkt auf Sprechen werden Grammatik und Wortschatz vertieft. Christine Frank, selbst Britin, leitet den kostenlosen Kurs, der am 8. September startet. Wegen der Corona-Bestimmungen ist die Anzahl der Teilnehmenden auf sechs Personen beschränkt. Anmeldungen unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de. Der Kurs findet wöchentlich jeweils am Dienstag von 10 bis 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus Wedemark, Gilborn 6 in Mellendorf, statt.