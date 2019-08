Neues Angebot der Musikschule

Resse. Seit vielen Jahren wird Musik an der Grundschule Resse groß geschrieben. Jeden Montag starten die Kinder musikalisch in ihre Schulwoche, Musik bedeutet gerade in der heutigen Zeit Ausgleich und zur Ruhe kommen.

Vor einiger Zeit haben Gespräche stattgefunden, ob es nicht auch außerschulisch möglich wäre, den Ort um ein zusätzliches Angebot in diesem Segment zu bereichern. Nach Ablauf der Herbstferien wird die Musikschule Wedemark Unterricht in den Räumen der Grundschule anbieten. Coco Guerra, seit vielen Jahren an der Musikschule tätig, wird dort die Fächer Saxofon, Querflöte, Klarinette und Jazz-Pop-Klavier für Anfänger unterrichten. Interessierte können Coco Guerra schon vorab kennenlernen.

Er wird am Mittwoch, 28. August, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in den Räumen der Grundschule, Osterbergstraße 12 in Resse über das kommende Angebot informieren und wer möchte, kann auch schon mal einige Instrumente ausprobieren. Dieses Angebot richtet sich an alle interessierten, egal ob groß oder klein, jung oder alt, Schüler oder nicht – alle sind herzlich willkommen.