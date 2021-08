Am Eisstadion Test auch ohne Termin möglich

Mellendorf. Seit dem 26. August 2021 befindet sich ein neues Drive-In Testzentrum auf dem Parkplatz des Eisstadions in Mellendorf. Der Betreiber des Testzentrums betreibt bereits ein Drive-In Testzentrum in Lehrte und hat dieses beliebte Testkonzept in Zusammenarbeit mit den Betreibern des Eisstadions nun auch nach Mellendorf gebracht.Das Besondere: Hier wird direkt aus dem Auto heraus getestet. Man kann sich einen Termin auf der Internetseite buchen oder auch einfach sovorbeikommen und sich selber einchecken. Der Test dauert nur wenige Minuten und ein Warten vor Ort ist nicht notwendig, da das Testergebnis direkt per E-Mail als Zertifikat auf Deutsch und Englisch, SMS und auf Wunsch auch per Corona-Warn-App verschickt wird. Somit ist ein sicheres und sehr schnelles Testen garantiert.Für alle Personen, die regelmäßig vorbeikommen wollen, empfiehlt sich eine kostenlose Kundenkarte. Diese kann man sich direkt auf der Internetseite erstellen (sie wird dann per E- Mail zugeschickt) oder auch vor Ort. Mit der Karte ist eine Terminbuchung oder ein Einchecken nicht mehr notwendig und die Abwicklung vor Ort ist sehr schnell.Weitere Infos unter https://testzentrum-mellendorf.de. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 13 Uhr.