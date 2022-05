Neues Format bei Imago

Bissendorf. Die aktuelle Ausstellung „Motiv: Farbe“ der helstorfer Künstlerin Karin Hess soll genutzt werden, um ein neues Kunstvermittlungsformat im imago Kunstverein Wedemark vorzustellen. Die Künstlerin wählt eine Arbeit der Ausstellung aus, die dann intensiv untersucht, betrachtet, hinterfragt werden soll. Am Sonntag, 8. Mai, um 15.30 Uhr sind Interessierte eingeladen, sich im Bürgerhaus in Bissendorf in der aktuellen Ausstellung zu treffen, um dort nach dem Motto „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ Kunst zu begegnen.

Durch das Gespräch führt die Künstlerin Vera Burmester. Der Eintritt ist frei.