Neues Programm für die Ferien entsteht

Ideen für Sommerferienkompass gesucht – Angebote willkommen

Wedemark. Die Vorbereitungen für den Sommerferienkompass 2021 laufen an. Die Gemeindejugendpflege sucht Freizeitangebote von Vereinen, Institutionen, Privatpersonen und Organisationen für die Großen Ferien. Auch in diesem Jahr ermöglicht die Gemeinde mit einem attraktiven Programm unvergesslich Ferien in der Wedemark. „Wir brauchen dafür aber wieder die Unterstützung aus der Wedemark“, ergänzt Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns. Gesucht seien kreative Vorschläge und Ideen. „Natürlich helfen wir auch bei der Umsetzung, überall dort, wo es nötig ist.“ Sogar eine mögliche finanzielle Unterstützung bietet die Gemeinde an. Die Voraussetzungen dafür erläutert die Ellen Bruns gerne persönlich Büro der Flüchtlingssozialarbeit, Am Sande 7 in Mellendorf. Außerdem steht die Jugendpflege unter Telefon (0 51 30) 58 14 82 oder (01 72) 3 17 08 46 und per Mail unter Jugendpflege@Wedemark.de für Fragen zur Verfügung.