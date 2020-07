Neues Ticket am Automaten

Mit dem Sparticket für sechs Euro nach Hannover

Schwarmstedt/Lindwedel. Erixx hat Wort gehalten und zeitnah nachgebessert. Die günstigen Spartickets für die Zugfahrt von Schwarmstedt oder Lindwedel nach Hannover gibt es nun auch am Fahrkartenautomaten. Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs hat es am Montag selbst ausprobiert. In der Menüführung wird nun mit einem roten Feld „Sparangebot verfügbar“ angezeigt. Dann kann das Sparticket für sechs Euro ausgewählt werden. Dies gilt für Entfernungen bis 50 Kilometer und kostet immer pauschal sechs Euro. Es gilt von montags bis freitags ab 9 Uhr, am Wochenende sogar ganztägig. Von Schwarmstedt aus kann damit sowohl Hannover (regulärer Einzelpreis zehn Euro) als auch Soltau (regulärer Einzelpreis 10,90 Euro) erreicht werden. Auch Lindwedeler sparen, wenn sie das Ticket für Fahrten nach Hannover nutzen. Das Angebot ist zudem ausgesprochen Familienfreundlich: Pro "Spar-Ticket" reisen bis zu drei Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahre kostenfrei mit. Kinder bis 6 Jahre benötigen generell keine Fahrkarte. Mit enthalten ist auch die einmalige Weiterfahrt am Start und Zielort mit Bussen, Strassen- und U-Bahnen. Das Ticket kann nicht nur am Automaten, sondern auch online, wie im "Fahrplaner", der Bahn-App, aber auch an Verkaufsstellen, wie dem Schwarmstedter Reisebüro (Mönkeberg) erworben werden.