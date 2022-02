Neues Tuch für den Altar

St. Michaelis weiht Aschermittwoch neues Kunstwerk ein

Bissendorf. Am Mittwoch, 2. März, um 19 Uhr wird in der Bissendorfer Michaeliskirche zum ersten Mal das neue Altartuch zu sehen sein. Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck werden gemeinsam mit Ehrenamtlichen in einer Passionsandacht den Altar decken – auf diesen Moment hat die Kirchengemeinde schon lange gewartet. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Cellistin Verena Spies. Die Idee, neue Antependien für den Bissendorfer Altar anfertigen zu lassen, wurde schon vor mindestens fünf Jahren geboren. Nachdem 2018 beinahe eine Künstlerin aus der Region Hannover mit der Umsetzung betraut wurde, hat sich der Kirchenvorstand nach einer Beratung durch den Kunstreferenten der evangelischen Kirche, Dr. Thorsten Albrecht, dem Thema Altargestaltung noch einmal ganz grundsätzlich gewidmet. Über viele Monate haben die Ehrenamtlichen sich mit den verschiedenen Gestaltungen der Bissendorfer Kirche beschäftigt, die vor 1969 im Inneren noch ganz anders aussah, als heute. Im Laufe der Jahre wurde der Altar immer wieder leicht verändert: Die pastellfarbene Wand hinter der Christusfigur strahlt schon lange in weiß, der Betonaltar wurde mit Holz verkleidet, über dem Altar wurde ein Gemälde aufgehängt.Bevor nun in einer der wenigen Werkstätten, die diese Kunst noch beherrschen, neue Antependien handgewebt wurden, musste geklärt werden, wie der Altar künftig wirken soll. Schließlich wurden drei Künstlerinnen aus Leipzig, Bad Helmstedt und Ratzeburg gebeten, einen Entwurf für neue Antependien einzureichen – ein Künstlerwettbewerb, der unter Corona-Bedingungen ganz anders abgelaufen ist, als geplant.Die Ratzeburger Paramentenwerkstatt hat nun zwei Entwürfe von Dorothee Fiedler umgesetzt. „Wie die neuen Antependien im Raum wirken, wird auch für uns eine Überraschung sein“, zeigen sich Pastorin Wibke Lonkwitz und Thorsten Buck gespannt. „Wichtig war uns, dass der Altar mit der großen Christusfigur in den Mittelpunkt der Wirkung rückt“, beschreibt Buck. Am Aschermittwoch können alle Interessierten sich ihr eigenes Bild davon machen. Zur Teilnahme an der Andacht ist eine Anmeldung unter www.kirche-bissendorf.de bzw. telefonisch zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros unter Tel. 8770 nötig. Es gilt die 3G-Regel und die Bitte, während der gesamten Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen.