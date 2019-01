Neujahrsempfang

Resse. Am Sonntag, 27. Januar, um 12 Uhr, findet im Mooriz der Neujahrsempfang des Vereins Bürger für Resse statt. Eingeladen sind alle Mitglieder sowie Freunde und Förderer des Vereins. Es wird wieder ein neues Moorbild vorgestellt. Es wurde im Keller einer Resser Familie entdeckt und dem Mooriz geschenkt. Noch ist im Mooriz die Bilderausstellung „Natur und Phantasie“ von Dietrich Gürtler, Braunschweig, zu sehen. Der Neujahrsempfang wird für diese Ausstellung die Finissage bedeuten. Wer also die Bilder noch einmal sehen will, tut gut daran im Laufe des Sonntages vorbeizukommen. Anwesend sein wird Andreas Warlich, der im Februar seine Ausstellung „Bilder vom Wasser“ im Mooriz zeigen will. Eine feierliche Vernissage dazu wird am Sonntag, 14. Februar, stattfinden. Wie gewohnt wird auf dem Neujahrsempfang der Verein einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und natürlich auch einen Ausblick auf die des kommenden Jahres geben. Gäste, die sich für den Verein interessieren, sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.